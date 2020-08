Destaques 30/08/2020 04:47 Arão Leite/J. Cidade BASTIDORES DA ELEIÇÃO AO SENADO: Nilson Leitão se reúne com lideranças em Alta Floresta A cúpula do PSDB, executiva de Alta Floresta, esteve reunida nesta sexta-feira com o ex-deputado federal Nilson Leitão. O líder tucano de mato Grosso, que já representou o estado por dois mandatos consecutivos junto à Câmara Federal está percorrendo o interior para reafirmar seu compromisso com a região norte e claro, solidificar apoio para sua candidatura na eleição suplementar em novembro para preencher a vaga deixada por Selma Arruda, cassada sob acusação de abuso de poder econômico durante campanha há dois anos.

Nilson Leitão, que sempre foi apontado pelo PSDB como representante forte de Mato Grosso na Câmara Federal, defendendo principalmente a bandeira do agronegócio, foi recepcionado pela manhã no Aeroporto Municipal Osvaldo Marques. Líderes tucanos de Alta Floresta, que também querem o seu conselho e apoio nas eleições municipais, o recepcionaram e depois sentaram em reunião realizada na sede do Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso.

Para Leitão, Alta Floresta é um polo regional com grande potencial e sua intenção é seguir dando total suporte assim como a todos os municípios do interior, em Brasília.

Depois de passar por Alta Floresta o tucano teve agenda no município de Carlinda. As viagens de Leitão seguem durante os próximos dias, para debater com o partido e possíveis aliados, sua candidatura ao Senado.

Voltar + Destaques