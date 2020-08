Destaques 30/08/2020 04:51 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: inquérito aponta que mulher morta enquanto segurava criança era suspeita de ser X-9 do tráfico Foto: Divulgação Maria Betanha da Silva Souza, morta com vários tiros no dia 2 de julho passado, foi morta por encomenda. Angélica Saraiva de Sá, presa por diversos homicídios, tráfico e por liderar uma organização criminosa, é uma das apontadas pela execução praticada contra a comerciante no bairro Vila Nova.

Mas ao longo de quase 60 dias apurando o caso o delegado Pablo Carneiro, da Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta descobriu também que outras pelo menos seis pessoas estiveram envolvidas na morte que aconteceu na frente da casa de Maria Betanha ao lado de netos e outros familiares, além de amigos.

Duas motos com quatro ocupantes chegaram ao local na época, um integrante desceu, mandou que a vítima entregasse o neto que estava no colo a outra pessoa. Depois disso, efetuou vários disparos. A Polícia não encontrou a arma, mas já tem informação que se trata de um revolver possivelmente calibre 38. O atirador é um menor, ainda foragido. Angéliquinha e o segundo mandante estão atrás das grades. Um terceiro elemento, maior e que pilotava a moto na hora do crime foi preso, assim como um cidadão que teria guardado a arma após o crime. E na capital do estado, tem um menor internado por suspeita de ser o piloto da segunda motocicleta, que dava apoio.

“Vão responder por homicídio qualificado, corrupção de menores e organização criminosa”, disse o delegado ao salientar que o inquérito foi concluído e em questão de tempo o adolescente que desapareceu poderá ser pego. “Sua internação já foi pedida”, informou a autoridade policial que no processo de mais de 200 páginas e 12 pessoas ouvidas, chegou á conclusão de que a comerciante foi morta inocentemente.

“Pelas declarações deles, ela seria informante da polícia, mas podemos assegurar que se enganaram. Nos dez anos que tenho de polícia, jamais organizações souberam quem são as fontes e conforme apuramos, a Maria Betanha não passava informações nem para a Polícia Civil e nem Polícia Militar”, assegurou doutor Pablo garantindo ainda que a polícia trabalha com ajuda da população e assegura que a identidade de todas as pessoas são preservadas.

