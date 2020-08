Destaques 31/08/2020 05:42 G1MT Pai e filho morrem em acidente envolvendo caminhão e carreta na BR-163 em Terra Nova do Norte Rafael Gens, de 30 anos, e seu pai Alcides Berwald Gens, de 64 anos, estavam em uma carreta carregada com milho que seguia para o Pará. Foto: Divulgação Pai e filho morreram neste domingo (30) em um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na BR-163, em Terra Nova do Norte, a 645 km de Cuiabá. Rafael Gens, de 30 anos, e seu pai Alcides Berwald Gens, de 64 anos, estavam em uma carreta carregada com milho que seguia para o Pará. Conforme o Corpo de Bombeiros, pai e filho ficaram presos às ferragens e morreram no local do acidente. O motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado para o hospital de Terra Nova Do Norte. Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Judiciária Civil (PJC) estiveram no local.

