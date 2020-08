Destaques 31/08/2020 08:41 Redação I Nativa News Bombeiros combatem queimada em vegetações do aterro sanitário de Alta Floresta Neste final de semana o Corpo de Bombeiros de Alta Floresta foi acionado para debelar chamas no aterro sanitário localizado na rodovia MT-208.

A Guarnição realizou o combate ao incêndio em lixo e vegetações do aterro sanitário (lixão) que havia se alastrado e conseguiu controlar as chamas somente nas áreas queimadas.

A área teve uma grande quantidade do lixo incendiada. A diretoria de meio ambiente da prefeitura foi orientada para que fossem realizados aceiros e monitoramentos para que o fogo não atingisse outras áreas e as chamas se espalhassem novamente.

