Destaques 01/09/2020 11:48 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Mãe procura Polícia após sua filha menor sofrer injúrias pela internet Crimes virtuais | Foto: Reprodução Uma adolescente de 17 anos, casada, moradora de Alta Floresta está passando por grandes transtornos desde a semana passada quando em uma pagina de rede social foi feita uma publicação e com muitos comentários sobre sua vida pessoal e privada. Sua mãe, vendo a situação da filha, procurou na manhã desta segunda-feira a Delegacia Municipal da Polícia Civil para prestar queixa.

A mulher que preferiu não se identificar disse que é uma publicação que causou total constrangimento e transtornos não apenas da filha, mas para a família. Com xingamentos e adjetivos pejorativos, a publicação seguiu por algum tempo na página qual a mãe printou com todas as informações e passou à Polícia. “A pessoa não pode sair assim falando da vida dos outros, postando foto e denegrindo a imagem. Tem que ser feito algo. Minha filha está trancada em casa. Isso já causou problema no casamento dela e esperamos que sejam tomadas as devidas providências”, comentou a mulher.

O delegado Pablo Carneiro é quem deve investigar o caso e declarou, ainda antes de falar com a mãe que a situação poderá ser tipificada, de acordo com as informações ou queixa formada, como injúria, mas todos os dados serão analisados e segundo ele, se houver indícios de crime a pessoa responsável pela publicação e dono da página serão responsabilizados.

