Destaques 01/09/2020 16:56 Greyce Lima | Secom- MT Carlinda: Idoso é conduzido à delegacia por incêndio criminoso no interior O fogo atingiu diversas propriedades na zona rural do município. Imagem ilustrativa - Foto por: PMMT Em Carlinda, a Polícia Militar conduziu um homem de de 83 anos à delegacia por incêndio criminoso, na tarde desta terça - feira(01.09), na zona rural do município. A PM foi acionada por volta das 12h30 pela vítima dona da propriedade rural atingida pela o incêndio. Os policiais estiveram no local e constataram que o fogo provocado se espalhou por outras propriedades vizinhas, sendo necessário solicitar a colaboração de um caminhão pipa com água para conter as chamas. O suspeito de provocar o fogo foi apontado pelos moradores afetados pelo incêndio. A Polícia Militar conduziu o idoso até a delegacia para prestar esclarecimentos.

