Processo Seletivo para professor do IFMT tem nova vaga ofertada

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) divulgou recentemente uma nova vaga referente ao Processo Seletivo que visa a contratação de 13 professores substitutos que tenham graduação e licenciatura nas áreas exigidas.

Agora, além das oportunidades já ofertadas anteriormente, fica inserida ao edital a área de química (1), onde o professor deve ter graduação em química ou engenharia química ou química industrial.

As demais oportunidades são para as seguintes áreas: Administração (2); Física (2); História (1); Psicologia (1); Educação Física (2); Geografia (1); Português/ Inglês (1); Letras (1) e Matemática (1). Uma dessas vagas é para pessoas que se enquadram nos requisitos especificados no edital.

Os profissionais contratados atuarão nos campi de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Juína, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Avançado Tangará da Serra.

Sob jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais, os profissionais receberão salário base mensal que varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, já acrescido de retribuição por titulação.

Inscrição

As inscrições serão realizadas no período de 28 de agosto a 6 de setembro de 2020, exclusivamente via internet, no site do Instituto. O valor da taxa a ser paga é de R$ 50,00, entretanto, haverá isenção do quantitativo, desde que os candidatos se enquadrem nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

Seleção

Como método de seleção, será realizada prova de desempenho didático, avaliação de títulos e experiência docente. A primeira etapa está prevista para o dia 16 de setembro de 2020 e será realizada de forma remota.

Validade

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contados da homologação do resultado final, sem possibilidade de prorrogação.

Maiores informações podem ser obtidas por meio do edital disponível para consulta em nosso site.