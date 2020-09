Destaques 02/09/2020 06:25 Redação I Nativa News TRE estima que eleição em Alta Floresta terá limite de gastos de R$ 743,980 mil Foto: Reprodução Limite de gastos para cada candidato a prefeito em Alta Floresta deverá ser de R$ 743,980 mil no primeiro turno das eleições municipais de 15 de novembro. A estimativa extraoficial é do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE). O valor é um pouco maior do que das eleições municipais de 2016 na capital, quando o limite para prefeito foi de R$ 653,076 mil. Já em relação aos candidatos a vereador, o limite de gasto será de R$ 33.mil. Em 2016, foi de R$ 29 mil para vereador. Já para a eleição suplementar ao Senado, para a vaga da senadora cassada Selma Arruda (PODE), o valor se manterá em R$ 3 milhões, como foi em 2018. Custo das eleições De acordo com o presidente do TRE, desembargador Geraldo Giraldelli, o custo total as eleições deste ano será de R$ 16,7 milhões, sendo R$ 11,3 milhões de custeio e R$ 5,3 milhões com pessoal. Levando em consideração os 2,3 milhões de eleitores que estão aptos a votar, o custo das eleições será de R$ 7,30 por eleitor. Horário A votação nas eleições de 15 de novembro próximo ocorrerá das 7h às 17 horas em Mato Grosso. Com uma hora a mais, a justiça eleitoral também estipulou que das 7h às 10 horas, os eleitores com mais de 60 anos terão preferência para votarem. A medida se deve por conta da pandemia do novo coronavírus, sendo que as pessoas com mais de 60 anos são consideradas grupo de risco. Confira demais municípios do polo Alta Floresta GASTOS DE CAMPANHA Município Prefeito Vereador Apiacás R$ 123.077,42 R$ 12.307,75 Carlinda R$ 123.077,42 R$ 12.307,75 Nova Bandeirantes R$ 123.077,42 R$ 12.307,75 Nova Monte Verde R$ 123.077,42 R$ 12.307,75 Paranaíta R$ 319.322,79 R$ 21.451,49

