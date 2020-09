Destaques 02/09/2020 17:11 Bombeiros militares de Alta Floresta participam de treinamento em espaço confinado vertical Foto: Divulgação Na manhã desta quarta-feira (02/09), o Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta (7ª CIBM) realizou um treinamento em espaço confinado vertical. O intuito é nivelar as guarnições de serviço com as técnicas e habilidades necessárias para atuação nas ocorrências de salvamento em ambientes verticais de acesso reduzido. As aulas ocorreram em um poço de treinamento em espaços confinados da 7ª CIBM, focando-se no reconhecimento, avaliação e controle dos riscos; procedimentos de segurança, sinalização e isolamento do local; ênfase na utilização dos EPIs necessários como capacetes, luvas, equipamento de proteção respiratória, dentre outros; simulação de entrada e saída em espaços verticais reduzidos utilizando sistemas de vantagem mecânica com polias para movimentação e técnicas de retirada de vítimas em espaços confinados. A instrução faz parte do cronograma de treinamento continuado dos militares da 7ª CIBM.

