Destaques 02/09/2020 19:47 Alta Floresta: Motociclista sofre fratura após colisão na perimetral Rogério Silva Corpo de Bombeiros de Alta Floresta atendeu um jovem motociclista após um acidente com uma caminhonete no início da tarde desta quarta-feira (02). O jovem sofreu várias escoriações e fratura na perna direita, sendo socorrido pela guarnição e deixado aos cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.

O acidente aconteceu na perimetral Rogério Silva, próximo ao setor Industrial, conforme registro do Corpo de Bombeiros, o jovem de 21 anos relatou que seguia no mesmo sentido atrás da caminhonete, que em determinado momento o motorista fez uma conversão sem sinalizar (ligar a seta). O choque contra a caminhonete foi inevitável.

A guarnição foi acionada via 193, informada de que o motociclista estava deitado no chão, constatou-se fratura fechada na perna direita, tíbia e fíbula, região medial deste membro. Além disto, a vítima ainda sofreu ferimento corte-contuso também na perna direita, acima do foco da fratura, e escoriações na perna esquerda.

