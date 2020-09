Destaques 03/09/2020 05:11 Camila Paulino Seciteci Seciteci divulga lista de matrículas deferidas para os cursos de EAD em Alta Floresta e mais 7 municípios Foto: Divulgação Ontem quarta-feira (02.09), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) disponibilizou a lista das matrículas deferidas dos alunos inscritos nos cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) das Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e Diamantino. Os cursos promovidos pela Seciteci de Operador de Computador e Promotor de Vendas, que serão realizados na modalidade a distância (EAD). Na próxima sexta-feira (04.09) será divulgada a lista final de alunos matriculados. As aulas terão início terça-feira (08.09) e os alunos receberão certificados após a conclusão do curso. Veja a lista das matrículas deferidas AQUI

