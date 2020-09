Comissão do MP realizará reuniões em Alta Floresta e Cáceres no dia (18)

Comissão de Apoio Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso retomará nesta sexta-feira (04), às 8h, as reuniões com as Promotorias de Justiça dos municípios por polos regionais. Perspectivas orçamentárias para 2021, prestação de contas do primeiro semestre e atividades desenvolvidas pelo Programa Vida Plena são alguns dos itens da pauta de discussão relacionada ao segundo semestre. Os encontros ocorrerão de forma virtual por meio do aplicativo Teams.

De acordo com o cronograma, nesta sexta-feira a reunião ocorrerá no período da manhã com os promotores de Justiça dos municípios que integram o polo de Rondonópolis. No dia 18 de setembro serão realizadas duas reuniões, sendo uma no período da manhã com o polo de Cáceres e à tarde, a partir das 14h, com as Promotorias de Justiça do polo de Alta Floresta. No dia 25/09, período da manhã, será a vez do polo de Sorriso.

No mês de outubro, estão previstos mais quatro encontros com as promotorias dos polos de Juína, no dia 02, Tangará da Serra, no dia 09, Barra do Garças, no dia 16 e Cuiabá, no dia 23.

RETROSPECTIVA: Instituída em março de 2019, a Comissão de Apoio Institucional, integrada por membros e representantes de diversas áreas administrativas, tem como principal objetivo a interiorização da gestão. Anualmente, são realizados dois encontros em cada polo, sendo um no primeiro semestre e o outro no segundo.

Segundo o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, os trabalhos começaram no primeiro semestre do ano passado com o levantamento de demandas in loco e apresentação da equipe de apoio para garantir agilidade no atendimento às solicitações encaminhadas pelas Promotorias de Justiça.

No segundo semestre do mesmo ano, a comissão retornou aos polos com a prestação de contas sobre as demandas colhidas na primeira etapa e apresentação das ferramentas disponibilizadas pela administração para facilitar a atuação dos promotores de Justiça. Na ocasião, foram discutidas as funcionalidades dos Centros de Apoio Operacional (CAOs) e do Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação.

Tanto no primeiro quanto no segundo semestre equipes do Programa Vida Plena acompanharam a Comissão de Apoio Institucional para realização de atividades com os servidores das Promotorias de Justiça. Foram realizadas dinâmicas para aproximação das pessoas, estímulo ao trabalho em equipe, levantamento das necessidades do público interno com foco na melhoria da qualidade de vida e saúde no trabalho, diálogos em saúde mental e rodas de conversa sobre comunicação consciente.

Este ano, em razão da pandemia da Covid-19, a Comissão de Apoio Institucional deu sequência às discussões de forma virtual. No primeiro semestre foram promovidos debates sobre reforma da previdência, planejamento estratégico, gestão de projetos e medidas de autocomposição.