Destaques 03/09/2020 05:43 Arão Leite/J. Cidade SEM CRISE: Sine AF anuncia vagas de emprego mesmo durante pandemia Foto: Progresso FM A crise devido ao novo coronavírus afetou o Brasil e o Mundo. A economia desde que começou a pandemia foi muito atingida. Empresas foram fechadas e outras, para não declararem falência, reduziram salário de servidores, expediente ou mandaram funcionários para casa em férias forçadas ou mesmo demitidos. Essa realidade no entanto, parece ter afetado pouco o município de Alta Floresta, pelo menos no que diz respeito a oportunidade de emprego.

Na unidade do Sine, instalada no município, é comum toda semana e até mesmo diariamente anúncio de vagas principalmente no setor da construção civil onde falta mão-de-obra e também material. Segundo Valdeci Pires, pedreiro, carpinteiro e servente estão entre os trabalhadores mais procurados nos últimos tempos.

O grande número de construções em novos loteamentos justifica o volume de vagas oferecidas e também a falta de material como tijolo que não se encontra a pronta-entrega em Alta Floresta ou mesmo na cidade de Carlinda. “Fui atrás e não consegui. Só para daqui 60 dias”, disse um representante comercial que não consegue concluir uma obra na sua casa.

Devido a alta procura o material de construção aumentou também e mesmo assim a maioria das lojas tem dificuldades para atender a demanda.

Vagas na indústria

Uma situação semelhante de oportunidade de vagas é na indústria. Uma planta frigorífica após voltar ao expediente normal passou a contratar mais gente, só que não encontra a mão-de-obra. “Temos umas 30 vagas aqui neste momento”, informou na terça-feira o coordenador do Sine ao comunicar que a empresa Via Brasil, que venceu a concessão para a implantação de várias praças de Pedágio na região, também estará selecionado pessoal até final de semana. “Alta Floresta tem o privilégio de mesmo com essa pandemia toda, continuar em crescimento e aquecida”, comentou Pires lembrando que as pessoas interessadas em vagas podem entregar no site do governo federal www.gov.br e acessar SINE FACIL.

Veja também sobre SEM CRISE Sine vagas de emprego pandemia Alta Floresta Mato Grosso Voltar + Destaques