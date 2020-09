Destaques 04/09/2020 08:30 MT Esporte FUTSAL – PFOS Alta Floresta estréia em casa pela Copa do Brasil A PFOS Futsal de Alta Floresta já tem data para estreiar na primeira fase da Copa Brasil de Futsal. A equipe comandada pelo técnico Penna estréia no dia 17 de outubro jogando no Ginásio Geraldo Ramos em Alta Floresta. O adversário será a equipe do Sorriso Futsal. O jogo de volta acontece no dia 28 de outubro em Sorriso. Os jogos serão em sistema de mata-mata, ida e volta, e só um vai passar para a segunda fase. Ambas integram o Grupo C da Taça Brasil e quem passar nesse confronto encara Brasília Futsal/DF ou APAEFS/MS que integram o Grupo D A equipe deve iniciar uma série de treinamentos em Alta Floresta visando a estréia nessa competição. A notícia ruim, é que a equipe altaflorestense, em cumprimento ao decreto, não poderá contar com o seu público em virtude da pandemia do novo corona vírus. Além da Copa do Brasil, a equipe da PFOS Futsal tem mais duas grandes competições para encarar: a Taça Brasil e a Copa Centro América de Futsal. O empresário Plinio Santos da PFOS esteve na capital do estado na última semana onde se reuniu com o presidente da FMFS Pedro Verão, presidente da FMFS, e diretores da entidade, debatendo o retorno do futsal em Mato Grosso. Confira os cruzamentos e equipes da Copa Brasil de Futsal/2020

Voltar + Destaques