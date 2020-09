Destaques 04/09/2020 08:59 Após pesquisa PSDB de Alta Floresta define candidatura Foto: Divulgação Os partidos PSDB, PSC, Republicano, PL e Podemos tem em mãos pesquisas eleitorais em torno da eleição para prefeito de Alta Floresta. O resultado oficial deve ser apresentado até o final desta semana, pouco vazou, apontando desistências e um novo formato para o pleito eleitoral.

No final do mês de agosto representantes dos cinco partidos se reuniram e firmaram um compromisso “por Alta Floresta”, com possibilidades de junção, os partidos realizaram consultas quantitativas, para definir o nome que vai encabeçar a chapa governista.

A pesquisa teve início no último final de semana, realizada pela MT Dados Pesquisa e Marketing, participam dessa pesquisa os pré-candidatos Valdemar Gamba (PSDB), Vinicius Nazário (Podemos), Edinho Paiva (PL), Drª Daianne Roberta (PSC) e Robertinho Motos (Republicanos).

Conforme o presidente do PSL em Alta Floresta, Dr. Luis Cuissi integrante da chapa, uma prévia do resultado foi repassada aos pré-candidatos, apontando empate técnico entre Chico Gamba e Vinícius Nazário. Nos bastidores a informação de desistência para ocupar o cargo de vice-prefeito dos pré-candidatos Vinícius Nazário e Robertinho, restando a junção do PSDB com o PL, assim sendo pré-defino que o candidato a prefeito será Chico Gamba trazendo como vice Edinho Paiva.

Até o término do prazo para as convenções partidárias, 16 de setembro, algumas reviravoltas são esperadas.

