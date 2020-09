Destaques 04/09/2020 17:56 Redação I Nativa News Taxista agredido por outro no terminal rodoviário de Alta Floresta morre na capital do estado Foto: Reprodução/Notícia Exata Internado desde o dia 17 de agosto, após ser agredido durante uma discussão com um companheiro de trabalho, o município de Alta Floresta perdeu nesta madrugada de sexta-feira (04) um dos pioneiros conhecido como Pelé Taxista.

Conforme já informado pelo site Nativa News, Jocely Gaspar Cordeiro de 52 anos se envolveu em uma briga, foi brutalmente agredido, teve uma costela fratura e em consequência o pulmão perfurado. Pelé foi socorrido.por outros taxistas que tentavam acalmar a situação, na noite só dia 17 de agosto no terminal rodoviário, onde há muitos anos tinha o seu ponto.

A família conseguiu uma remoção para a Capital do estado na noite só dia 25, em Cuiabá o taxista passou por procedimentos médicos e cirurgia para reparar a fratura. Na madrugada deste dia 03 não resistiu e faleceu.

