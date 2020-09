Destaques 04/09/2020 19:16 Morre coronel que comandou Polícia Militar em Alta Floresta O coronel lutava pela vida contra um câncer no intestino e complicações cardíacas. Morador do bairro Altos do Coxipó, ele deixa esposa, senhora Elenir Oliveira, três filhos e dois netos. Coronel Mário ingressou na PM em 21 de janeiro de 1981 e atuou no Batalhão Florestal, comandou as unidades de Alta Floresta e Cáceres. Foi ainda diretor Sistêmico da corporação e comandante do Comando Regional Especializado na capital. Atualmente com 61 anos, estava à frente na presidência da Assof – eleito o ano passado com mandato de três anos. Ingressou na reserva em 2016 quando foi eleito 2º vice-presidente da entidade e sempre esteve muito ativo nas atividades.

