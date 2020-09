Destaques 06/09/2020 19:11 Redação I Nativa News Bombeiros são acionados para realizar buscas por jovem desaparecido no rio São João em Nova Monte Verde Foto: Nativa News Na tarde deste domingo (06) o Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta recebeu um chamado para atender um caso de suposto afogamento no rio São João, em Nova Monte Verde. A suposta vítima de afogamento é um rapaz de 18 anos, que não teve a identidade revelada.

As informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, são de que o casso foi informado pela Núcleo da Polícia Militar de Nova Monte Verde. Conforme consta, o jovem pescava e tomava banho no rio, localizado na Fazenda do Neto, quando não foi mais visto, chegando a conclusão de que se afogou.

A guarnição da 7ª CIBM, composta pelo 2º sargento Jesuilson e os soldados Brito e Evandro, se deslocou para dar início as buscas.

