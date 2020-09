Destaques 06/09/2020 19:24 Redação I Nativa News Carreta carregada com grãos pega fogo na BR-163 entre Nova Santa Helena e Terra Nova do Norte Foto: Divulgação Uma carreta bitrem carregada com milho foi destruída pelas chamas na manhã deste domingo (06) na Rodovia BR-163. O trânsito ficou impedido por algumas horas, sendo completamente liberado somente as 13h. Não houve feridos.

A ocorrência foi atendida pela 12ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, que registrou o fato as 10h30 entre os municípios de Nova Santa Helena e Terra Nova do Norte. A Guarnição do Corpo de Bombeiros de Colíder, combateu o incêndio, onde houve perca total da carroceria, do cavalo e um reboque, sendo que o segundo reboque não houve prejuízos pelo fogo.

Conforme registro, foi preciso o apoio de um trator pá carregadeira para auxiliar na extinção do fogo nos pneus com terra. O fogo e a limpeza da pista só foi finalizada as 13:00horas, com o apoio de um caminhão pipa da prefeitura do município de Nova Santa Helena.

