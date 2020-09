Destaques 08/09/2020 11:06 Mikhail Favalessa/RD News Urnas deste ano serão as mesmas de 2018 em MT; TRE garante manutenção Rodinei Crescêncio As 7,3 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas para as eleições municipais e para a suplementar ao Senado em Mato Grosso neste ano são as mesmas que receberam os votos em 2018. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) não paralisou a manutenção dos equipamentos durante a pandemia do coronavírus e garante que não haverá problemas. A última licitação feita para compra de urnas eletrônicas destinadas a Mato Grosso ocorreu em 2015. Naquela ocasião, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comprou 150 mil unidades e as distribuiu aos Estados. Cada urna custa cerca de R$ 2,5 mil e tem vida útil de 10 anos. Equipamentos fabricados em 2008 e 2009, por exemplo, foram dispensados recentemente e não serão utilizadas nas eleições a serem realizadas neste ano. O diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, explica que a constante manutenção deve garantir o funcionamento dos equipamentos que receberão votos dos 2,3 milhões de eleitores mato-grossenses. “As urnas que a gente utilizou nas últimas eleições serão as mesmas. O TSE tentou fazer uma licitação para compra de urnas novas neste ano, mas infelizmente não deu certo essa licitação. Então, nós trabalharemos com as mesmas urnas, e Mato Grosso tem em torno de 7,3 mil urnas eletrônicas”, explica. E continua: “Embora a gente ainda esteja passando pela pandemia, todas essas urnas ficam em Cuiabá, no nosso anexo do Tribunal, e de todas essas urnas, a manutenção não foi parada nesse período. A gente faz a manutenção, ligando e desligando, para ver se as baterias estão funcionando, se os monitores estão funcionando bem. E garanto para você que não teremos problemas. Embora não tenhamos urnas eletrônicas novas, mas o montante que nós temos em Mato Grosso será suficiente”. O Estado tem peculiaridades em relação à logística para que essas urnas cheguem a todo o eleitorado. Há locais como terras indígenas no interior do Estado em que é necessário levar as urnas de avião para a votação, por exemplo. São pelo menos oito nessa situação. Mato Grosso também está entre as unidades da Federação que pediram ao TSE que o horário da votação neste ano fosse ampliado somente na parte da manhã, no início do pleito. Em muitas dessas áreas indígenas os aviões ficam impossibilitados de pousar ou decolar se precisarem se deslocar na parte da noite porque não há iluminação nas pistas de pouso e decolagem. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, definiu que a votação ocorrerá das 7h às 17h neste ano.

