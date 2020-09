Destaques 08/09/2020 11:18 Ações do NASF de Nova Bandeirantes frente adversidades ocasionadas pela Covid-19 ganham evidência em periódico científico A Assistente Social Lêda Cristiane dos Santos Brumati e a Psicóloga Nathiele da Silva Martins profissionais do NASF de Nova Bandeirantes-MT, desenvolveram a pesquisa científica que abordou os novos desafios impostos aos profissionais do Serviço Social e da Psicologia e a importância destes no que tange o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O artigo destacou-se na Revista Científica Núcleo do Conhecimento, tendo sido publicado com mérito. Para as profissionais é importante destacar que há uma ressignificação de práticas com novos processos de trabalho e novas abordagens frente ao cenário de pandemia e de combate ao vírus. Mencionam ainda que seguem buscando contribuir para organizar e adaptar os serviços de saúde visando o enfrentamento dos desafios postos para a saúde pública e assim instituir estratégias que atendam às necessidades da população usuária, em um contexto tão adverso e desafiador, pois é sabido que no combate à pandemia da Covid-19, é muito importante o comprometimento de todos.

