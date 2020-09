Com greve nos Correios, boletos do Mato Grosso Saúde poderão chegar com atraso

As faturas do Mato Grosso Saúde do mês de setembro, com o vencimento no dia 14, poderão sofrer atrasos na entrega devido à greve dos carteiros. O Plano ressalta que os boletos poderão ser retirados via site (área do beneficiário), através da Central de Relacionamento com o Beneficiário pelo e-mail e telefone, bem como diretamente em sua sede administrativa.

“É importante os beneficiários manterem-se em dia com o Plano para continuarem com os atendimentos prestados pela nossa rede credenciada. Através dos nosso canais os beneficiários também podem realizar negociações de possíveis faturas que estejam em atraso”, ressalta a presidente do Instituto, Misma Thalita dos Anjos.

As faturas também são encaminhadas digitalmente pelo e-mail. É válido a verificação do documento na caixa de entrada do e-mail cadastrado e até mesmo na caixa de Spam.

Canais

Site: www.matogrossosaude.mt.gov.br;

E-mail: atendimento@mtsaude.mt.gov.br;

Telefone: (65) 3613-7700.