Destaques 09/09/2020 10:39 Notícia Exata Alta Floresta: comissão busca informações sobre aplicação de R$ 5,3 milhões destinados ao município A Comissão de Assuntos Relevantes (CAR-COVID) formada por vereadores da câmara municipal de Alta Floresta apresenta nesta terça-feira (08), requerimento 065-2020, no qual solicitam do prefeito Asiel Bezerra relatório sobre a aplicação de cerca de R$ 5,3 milhão encaminhados por meio de emendas e crédito extraordinário ao município. A comissão espera receber relatório detalhado sobre a aplicação dos recursos, entre eles, R$ 2,3 milhões oriundos do enfrentamento da emergência saúde - nacional – crédito extraordinário – ação coronavírus (COVID-19) de 14 de julho de 2020. Também cobra detalhes sobre emenda do deputado Juarez Costa no valor de R$ 2 milhões datada do dia 28 de abril, destinada a manutenção de unidades de saúde, além disso, há uma emenda no valor de R$ 1 milhão do senador Jayme Campos relativa ao mês de julho, destinada ao enfrentamento ao COVID-19 – Fundo Nacional de Saúde.

Voltar + Destaques