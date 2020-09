Destaques 09/09/2020 10:55 Águas Alta Floresta mobiliza esforços contra efeitos da estiagem Com umidade relativa do ar em baixíssimos 12% e nenhuma previsão de chuva nesta semana, o alta-florestense precisa cuidar da saúde sem se esquecer de outro cuidado essencial: o uso consciente da água. No trabalho diário de gestão do saneamento da cidade, a Águas Alta Floresta monitora os níveis dos mananciais e conta com o apoio da população para que o uso moderado da água seja uma expressão de união da comunidade contra os efeitos da estiagem. “O saneamento depende do uso equilibrado dos recursos hídricos. Se todo mundo cuidar, não vai faltar”, alerta Christopher Alves, responsável pelas operações da concessionária. Após um feriado prolongado de altíssimas temperaturas, o Rio Taxidermista apresenta 40% da capacidade de abastecimento, conforme ponto de medição junto à captação que abastece a estação de tratamento de água da cidade. Represas que se integram ao curso do rio, localizadas acima da área urbana, vêm sendo um importante reforço ao abastecimento, num gerenciamento diário e permanente dos recursos hídricos disponíveis ao atendimento da população de Alta Floresta. A estiagem prolongada, acompanhada de baixa umidade e queimadas que se intensificam nos últimos dias, eleva a sensação térmica e impulsiona um aumento significativo no consumo de água neste período em relação a anos anteriores, conforme aponta a Águas Alta Floresta. Somente nos meses de julho e agosto, a curva de consumo disparou em 20 milhões de litros de água tratada. Na cartilha do consumo consciente da água estão dicas que fazem a diferença na rotina doméstica. Escovar os dentes com a torneira fechada, priorizar banhos curtos e limpar calçadas com vassoura, sem o uso de mangueiras, são cuidados essenciais neste período. Outra orientação é em relação às roupas: a lavagem deve ser feita com o cesto da máquina cheio, otimizando o recurso natural. Melhorias – Junto ao uso consciente, o serviço de fornecimento de água em Alta Floresta tem também a tecnologia e o profissionalismo como aliados. A Águas Alta Floresta vem investindo na capacitação técnica de seus colaboradores e equipes e fez a aquisição de equipamentos e sistemas tecnológicos para auxiliar o desempenho e qualidade dos serviços. Dentre eles estão o geofone eletrônico (um verdadeiro sonar, que usa a acústica apurada na detecção de vazamentos), dataloggers (registradores que possibilitam o mapeamento e gerenciamento de pressão da água) e SCADA (sistema supervisório que permite o monitoramento em tempo real dos níveis, pressão e status do funcionamento dos equipamentos operacionais). “A Águas Alta Floresta dedica-se a ações de melhorias para a redução do índice de perdas de água durante o processo de tratamento e distribuição, além de fazer o monitoramento constante no sistema. Os indicadores de prazo de ligação de água, esgoto, tempo de manutenção de redes, entre outros, estão nas prioridades da concessionária para trazer mais avanços ao saneamento”, destaca o gestor de operações, Christopher Alves. Serviço – A equipe da Águas Alta Floresta está à disposição da comunidade para atendimento, por meio do 0800 400 0504 e do WhatsApp (17) 99641 3259.

