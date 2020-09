Destaques 10/09/2020 05:42 Sindicato Rural de Alta Floresta foi o vencedor do Prêmio de Mobilização Sindical 2019 Em Alta Floresta, a busca por qualificação de mão de obra em 2020 tem superado expectativas, apesar das restrições para contenção da Covid-19. No ano passado, o sindicato também apresentou bons índices de realização de treinamentos e foi premiado com o Prêmio de Mobilização Sindical pela - até então - Regional de Guarantã do Norte. Devido a uma reestruturação do Sistema Famato, em 2020 a Regional de Guarantã do Norte foi desmembrada. Atualmente, o sindicato faz parte da Regional de Alta Floresta. Walmir Naves Coco, presidente da instituição acredita que a situação causada pela pandemia influenciou na procura por cursos de capacitação, principalmente por moradores do campo. "No setor rural, as pessoas ficaram mais em casa e, com isso, procuraram se qualificar de alguma forma". Na região, a principal demanda é por capacitação de maquinários agrícolas, mas também há interessados em aprender mais sobre derivados de suínos, frango e leite. "A parte agrícola está crescendo e estamos crescendo junto". A expectativa é que a maioria dos treinamentos programada para este ano seja realizada. Segundo a gerente sindical e mobilizadora Cláudia Sauvesk, os índices são resultados de um trabalho que dá bons frutos. "No ano passado conseguimos muitas parcerias em comunidades rurais e atingimos o objetivo de atender o produtor. A meta é continuar tendo esse bom retorno". Premiação - O Prêmio de Mobilização Sindical é realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem de Mato Grosso (Senar-MT). A última edição foi transmitida no dia 26 de agosto, via videoconferência, por conta da pandemia de Covid-19. Confira abaixo a lista completa dos vencedores: CATEGORIA ESTADUAL Regional Campo Novo do Parecis - vencedor Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis CATEGORIA EVOLUÇÃO Regional Rondonópolis - vencedor Sindicato Rural de Jaciara CATEGORIA REGIONAL Regional Barra do Garças - vencedor Sindicato Rural de Primavera do Leste Regional Campo Novo do Parecis - vencedor Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis Regional Colíder - vencedor Sindicato Rural de Colíder Regional Confresa - vencedor Sindicato Rural de São Félix do Araguaia Regional Cuiabá - vencedor Sindicato Rural de Campo Verde Regional Guarantã do Norte - vencedor Sindicato Rural de Alta Floresta Regional Juína - vencedor Sindicato Rural de Aripuanã Regional Querência - vencedor Sindicato Rural de Água Boa Regional Rondonópolis - vencedor Sindicato Rural de Rondonópolis Regional São José dos Quatro Marcos - vencedor Sindicato Rural de São José dos Quatro Marcos Regional Sorriso - vencedor Sindicato Rural de Sorriso

