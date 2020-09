Falta de efetivo na Politec de Alta Floresta provoca sofrimento de familiares dobrado

Um caso recorrente e sem sinal de solução. Assim é a Politec, unidade regional de Alta Floresta. O órgão que atua no setor de perícia e identificação técnica tem apresentado dificuldade há muito tempo para exames de necropsia. Quando não falta técnico, falta médico ou até mesmo perito em algumas situações e um fato que se repete quase toda vez que uma pessoa morre vítima de algum tipo de violência, a família fica esperando horas ou até dia para ser atendida com liberação do corpo. Foi assim o caso recente do jovem Allan Batista, que morreu afogado no Rio Teles Pires, mas os familiares ficaram recorrendo a vários setores, no dia seguinte ao fato, para tentarem tempo a um velório digno.



Allan foi mais uma vítima das águas do Rio Teles Pires. Ele, a namorada e um grupo amigos estavam no domingo, dia 6 de setembro, na chamada Ilha da Saudade, já pertencendo ao município de Nova Canaã do Norte pela Rodovia MT-320. Ele tentava atravessar um trecho fundo quando teria sofrido uma câimbra e afundou. Seu corpo foi encontrado na segunda cedo, mas a demora para os procedimentos legais até a liberação do corpo provocaram muitos transtornos. O jovem de apenas 17 anos foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade na terça-feira.



Assim como Allan, outras vítimas de traumas só foram liberadas após horas de espera ou então a família precisou aguardar os corpos irem para Sinop ou Guarantã do Norte onde passariam por perícia. Prefeito Tony Rufatto, de Paranaíta, chegou a declarar recentemente que tentaria com o governador de Mato Grosso uma audiência para pedir um ponto final no problema, cobrando o ingresso de concursados que estão esperando assumir os cargos há muito tempo ou então remoção de mais servidores de outras regiões para compor a Politec em Alta Floresta. “Vou falar com ele e se por acaso não for atendido, vamos fazer um vídeo e expor essa situação que não pode continuar em nossa região”, resumiu o gestor paranaitense.