Destaques 10/09/2020 06:17 CAMPO GRANDE NEWS Carretas de Alta Floresta e Nova Monte Verde são apreendidas com madeira ilegal em MS Foto: Reprodução/PMA Cinco carretas carregadas com madeira foram apreendidas pela PMA (Polícia Militar Ambiental) durante fiscalização na rodovia MS-306, em Costa Rica, a 305 quilômetros da Capital. Juntas, as apreensões totalizaram 176,29 m³ de madeira irregular e resultaram em R$ 54 mil de multas para empresas registradas em três municípios do Mato Grosso. Segundo a PMA, além de problemas na documentação, que não constava itinerário de deslocamento – informação que serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o mesmo documento -, havia excesso de carga em relação ao peso apresentado em nota fiscal. Em uma das carretas, Scania, que fazia o percurso Monte Verde (MT) para Indaiatuba (SP), foram encontrados 41,043 m³ de madeira. Em outro veículo da mesma marca, que fazia o mesmo percurso, eram transportados 32,308 m³ de madeira. As empresas responsáveis pelas duas cargas foram multadas em R$ 12,6 mil e R$ 9,9 mil, .

Também foi apreendido caminhão marca Iveco que carregou na cidade de Alta Floresta (MT) e seguia para Indaiatuba (SP) transportava 26,068 m³ de madeira. Outro veículo marca Volvo, que também saíra de Alta Floresta e seguia para São Paulo (SP) transportava 32,25 m³.

As empresas, ambas com domicílio jurídico em Alta Floresta, foram autuadas administrativamente em R$ 8,1 mil e R$ 9,9 mil.vPor último, um caminhão com carreta Bitrem que fora carregado em Novo Progresso (MT) e seguia para Atibaia (SP) também foi apreendido e a empresa, com domicílio jurídico em Novo Progresso, foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 13,5 mil.

Todos os veículos e cargas apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, juntamente com os motoristas e os responsáveis pelas empresas responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

