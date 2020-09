Destaques 10/09/2020 11:03 Corpo de Bombeiros faz avaliação de incêndio florestal na área da usina hidrelétrica São Manoel Foto: Divulgação Atendendo solicitação da Usina Hidrelétrica São Manuel, localizada entre os municípios de Paranaíta e Jacareacanga, o Comandante Regional VII, TEN CEL BM Ranie, na tarde de ontem, 09/09/2020, realizou um sobrevoo na área da usina para se fazer um levantamento das condições de incêndio florestal que assola as imediações do complexo gerador de energia desde o final da semana anterior.

A preocupação da UHE São Manuel deveu-se ao fato de ter havido a interrupção por duas vezes do fluxo de energia elétrica na rede de transmissão, levando-se a crer que tais ocorrências pudessem ter sido ocasionadas pelo incêndio na vegetação, apesar de não ter havido rompimento de cabos e danos estruturais nas torres de cabeamento.

Durante o sobrevoo, constatou-se algumas frentes de incêndio isoladas e que se propagavam lentamente, isto num terreno de topografia bastante acentuada.

Após o pouso, fez-se uma reunião preliminar com os profissionais da Usina, colhendo-se dados e analisando-se imagens da planta do empreendimento e da área de vegetação atingida pelo fogo e com potencial de ser atingida. Por conseguinte, percorreu-se alguns trechos da área queimada, e verificou-se a potencialidade da situação evoluir para provocar danos às torres de transmissão.

Acercando-se da real situação do incêndio, ao final, colocou-se a empresa a par do cenário encontrado, dos riscos que o incêndio ainda poderia culminar, traçando estratégias de contê-lo levando-se em conta características naturais do terreno, orientou-se as equipes de atuação, incluindo a BDBM do CRBM VII que já desenvolvia um trabalho de controle do incêndio desde o início da semana.

