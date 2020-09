Destaques 10/09/2020 17:24 Alta Floresta: Dupla é detida por tráfico e com pés de maconha; um tinha dois mandados de prisão em aberto Duas pessoas foram detidas, uma delas com dois mandados de prisão em averto, durante rondas de rotina da Força Tática da Polícia Militar em Alta Floresta. A dupla foi detida por tráfico ilícito de droga, cultivo ilícito de droga e prisão por mandado, na noite desta quarta-feira (09).

O grupamento tático estava em rondas pela rodovia MT 208, quando ao aproximar da entrada do bairro Jardim Universitário se deparou com os suspeitos, dois homens, em uma motocicleta Hinda CG de cor vermelha. Ao avistar a viatura tentaram fugir, sendo alcançados ainda na rodovia, próximo ao posto de combustível, momentos antes da abordagem um dos suspeitos soltou uma sacola no chão. Na busca pessoal com um suspeito foi encontrado uma porção média de substância análoga à maconha escondida dentro de sua calça.

Ao verificar o conteúdo da sacola ao chão, foi notado que se tratava de 04 mudas de plantas aparentando ser de maconha, fato confirmado pela dupla. Ao checar os suspeitos foi verificado que existe no Banco Nacional 02 mandados de prisão em aberto em desfavor de um dos suspeitos abordados. Diante do fato ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para demais providência que o caso requer.

