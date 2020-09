Destaques 10/09/2020 17:46 PL de Alta Floresta anuncia "chapa pura" O PL não está mais com o PSDB." Na reta final para as convenções partidárias o presidente do Partido Liberal (PL) de Alta Floresta, Edinho Paiva, anunciou "chapa pura".

Paiva havia anunciado em suas redes sociais nas últimas semanas uma dobradinha com o Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), na ocasião uma pesquisa interna envolvendo seis partidos e cinco pré candidatos apontaria um quadro a ser composto. Paiva se anunciou como pré candidato a vice na composição com Chico Gamba (PSDB).

Mas o presidente nesta semana resolveu voltar a um "antigo namoro", que já havia anunciado em suas redes sociais no mês de junho, trazendo como pré candidato a vice-prefeito, o empresário Márcio Miguel.

Desta forma o Partido Liberal em Alta Floresta aguarda a convenção para anúncio oficial da chapa pura para a disputa majoritária.

