Destaques 12/09/2020 06:32 Homem morre em confronto com policiais após após ter invadido uma residência em Alta Floresta Foto: Reprodução Um homem de 28 anos foi morto em confronto com a Polícia Militar na noite de ontem (11) em Alta Floresta, após ter invadido uma residência e ameaçado o proprietário com um revólver. O fato foi registrado as 23h30 no setor A, área central do município, um homem de 58 anos procurou ajuda na Central de Operações da Polícia Militar informando que havia chegado em sua residência e encontrado o portão aberto, que no interior havia um homem armado que o mandou sair do local. Militares do grupamento tático se deslocaram com a vítima até a residência, nas proximidades foi identificado um veículo Gol estacionado, diante a situação foi realizado um cerco. O invasor deixava a residência pela lateral quando identificou a guarnição e apontou a arma para os policiais, quando um disparo foi efetuado, o homem correu para a outra lateral da residência, onde outros militares seguiam. O homem efetuou disparos contra a guarnição, que revidou a ação. O suspeito tentou fugir pulando o muro, invadindo uma kitnet na lateral da residência, enquanto fugia, o suspeito mantinha a arma apontada em direção aos militares, outros dois muros foram pulados. O homem foi encontrado pela guarnição que dava sequência ao acompanhamento, deitado próximo ao muro, alvejado. Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local e prestou os primeiros atendimentos ao suspeito, que foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde foi a óbito momentos após. O homem foi identificado pelas iniciais J. T. em checagem constatado que tinha passagens pela prática de furto, roubos, depredação, lesão corporal e disparo de arma de fogo. No bolso do suspeito foi encontrado um relógio pertencente ao proprietário da residência invadida. Em busca no veículo foram apreendidas uma (01) espingarda calibre 24 cano duplo marca Dumoulin sem cartuchos,(01) faca com bainha e documentos do suspeito. No trajeto de fuga do suspeito o revólver Taurus calibre 38, utilizado na ação foi encontrado. Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada. Diante os fatos o caso foi registrado, o material apreendido encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

