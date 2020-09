Destaques 13/09/2020 09:42 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM identifica suspeito de roubo que revida abordagem em Alta Floresta - Foto por: PMMT Uma equipe da Força Tática em Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá) identificou o homem que realizava um roubo à residência, no bairro Setor A, na noite desta sexta-feira (11.09). Ele ameaçou os policiais com uma arma de fogo e a atitude foi revidada, sendo atingido e morrendo no hospital da cidade. A vítima, um homem, procurou na unidade da PM dizendo que quando chegou a sua casa e encontrou o suspeito roubando seus pertences. O criminoso apontou uma arma de fogo na sua direção e o mandou sair do local. Ele colocava os pertences dentro de um veículo VW Gol prata. Quando a equipe chegou a casa encontrou o suspeito no quintal. Ele apontou a arma na direção dos militares que atiram. O suspeito ainda correu e pulo o murro. Atingido, ele foi encaminhado à unidade de saúde onde morreu. Próximo dele estava o revólver calibre 38, com três munições sendo uma deflagrada. Na vistoria no Gol, os policiais encontraram uma espingarda calibre 42 - cano duplo, uma faca e documentos pessoais. Via sistema, constaram passagens criminais por furto, roubo, lesão corporal, depredação e disparo de arma de fogo. Devido à situação envolver morte do suspeito todo procedimento foi acompanhado pela Policia Militar Judiciária e as medida cabíveis adotadas.

