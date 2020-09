Destaques 14/09/2020 11:27 NOVA BANDEIRANTES: Dupla é detida com 250 gramas de maconha escondida na cueca Militares do 5º Pelotão de Polícia Militar, em Nova Bandeirantes realizaram a detenção de dois jovens pela prática de tráfico de drogas. A Nova Bandeirantes de domingo (13), na área central do município.

Conforme registro, a guarnição seguia em rondas na Rua Piauí, esquina com Av. Mato Grosso do Sul, quando se deparou com dois suspeitos em uma motocicleta Titan 150 de cor bordo que ao notar a viatura policial, os ocupantes demonstraram nervosismo. A dupla foi então abordada e foi encontrado 250 gramas de substâncias análoga a maconha na cueca do garupa.

Diante os fatos, foi dado voz de prisão para ambos e encaminhado para Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

