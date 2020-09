Destaques 15/09/2020 05:45 RDnews Taques terá ex-prefeita Maria Izaura na suplência Foto: Reprodução Com cara e coragem, Pedro Taques (SD) vai mesmo concorrer novamente ao Senado. E terá como primeira-suplente da chapa a ex-prefeita de Alta Floresta, Maria Izaura. Quanto à segunda-suplência, o ex-senador e ex-governador ainda está fazendo sondagem. Sem estrutura logística e não mais com apoio de grupos econômicos, Taques pretende fazer campanha sem sair da Grande Cuiabá. A reunião com a ex-prefeita Maria Izaura (Cidadania) através de vídeo conferência. Conforme fontes do PDT, Izaura aceitou o convite e irá compor como candidata a vice-prefeita na chapa do PDT.



