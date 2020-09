Destaques 15/09/2020 05:54 Colíder: homem investigado por violência doméstica é preso pela Polícia Civil com duas armas de fogo A Polícia Civil do município de Colíder apreendeu duas armas de fogo e mais de 40 munições ontem segunda-feira (14.09), durante trabalho deflagrado para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Um suspeito de 35 anos foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A ordem judicial foi expedida pelo juízo da Comarca de Colíder, após diligências investigativas da delegacia de Polícia Civil para apurar crimes envolvendo violência doméstica e familiar, praticados contra uma mulher. De posse do mandado de busca domiciliar os policiais civis foram até o endereço alvo no bairro Boa Esperança, onde foram localizadas uma pistola Taurus, um revólver Rossi, além de 43 munições de pistola calibre 380, e várias caixas de remédio para emagrecimento. Diante dos fatos, o morador foi conduzido para Delegacia de Colíder, interrogado pelo delegado Eugênio Rudy Junior, e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). “Em relação ao revólver o investigado não apresentou registro que autoriza a posse do artefato. Já em relação a segunda arma de fogo (pistola calibre 380) o suspeito apresentou um registro vencido há dois anos”, disse o delegado Eugênio Rudy Junior. Após confecção dos autos o preso foi colocado à disposição da Justiça.

Voltar + Destaques