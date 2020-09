Destaques 15/09/2020 06:02 Arão Leite/J. Cidade SECA E FUMAÇA: Alta Floresta volta a viver o castigo da fumaça O estado de Mato Grosso volta a viver ‘coberto pela fumaça’. O período, mesmo sendo de proibição, é um dos mais críticos todos os anos e agora em 2020, a situação se tornou mais grave. O Pantanal mato-grossense é um dos retratos do problema que atinge todo o estado, principalmente norte e extremo norte onde a situação começa a se tornar um caos.

Em Alta Floresta, cidade polo do extremo norte de Mato Grosso, que por anos a fio ficou listada como uma das cidades brasileiras com grande índice de queimadas, o problema em 2020 lembra uma década atrás quando o Aeroporto Osvaldo Marques chegou a ficar fechado por dias sem operação, devido à falta de visibilidade.

O município ainda rodeado de muitas florestas, tem amanhecido e anoitecido coberto por fumaça. São muitas queimadas e não apenas rurais, mas também com vários focos de incêndios no núcleo urbano e segundo acreditam os órgãos ambientais, ‘incêndios criminosos’. “Tem uma área aos fundos do Setor A onde já relataram que tem uma pessoa que em um carro preto passou lá ateando fogo por três ocasiões. Seria bom que as pessoas anotassem placas e denunciassem mais”, comentou um sargento do Corpo de Bombeiros.

Jânio Lopes Toledo, pioneiro piloto de avião na região, está em viagem para São Paulo. Mas via aplicativo Whatsapp, enviou uma mensagem falando da sua preocupação sobre o momento em que Mato Grosso vive estado de calamidade. “Esse é o preço que a gente paga todo ano devido a queimadas. Esse ano o descontrole é maior devido aumento. Tá bem restrita visibilidade”, comentou Toledo ao acrescentar que investimento no Aeroporto ainda permitem operação aérea. Nosso aeroporto opera hoje por instrumento e agora procedimento RNAV que é de precisão. Então pouso e decolagem, ainda tá tranquilo, mesmo nessas condições do tempo ou fumaça”, explicou o experiente piloto acreditando que só mesmo a temporada de chuva para resolver o caos..” Tenho voado para todo lado, a fumaça é a mesma. Enquanto não chover, vai ter esse problema”, observa.

Sistema RNAV

O sistema de navegação é conhecido como PBN – Performance Based Navitation, no qual há rotas de dois tipos: RNAV – Area Navigation e RNP – Required Navigation Performance. Nestes métodos a montagem dos procedimentos e rotas baseiam-se na performance de cada equipamento, além de ser uma forma de reduzir os custos ele reduz, por exemplo, o impacto do ruído das aeronaves sobre as cidades. Antes do PBN, as rotas eram todas baseadas nos sistemas de rádio, e os aviões eram obrigados a seguir exatamente esses corredores pré-definidos por estações radionavegação, a partir do chão.

