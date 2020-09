Destaques 15/09/2020 17:17 Com menos recursos Nova Monte Verde foi o município que mais investiu em saúde pública demonstra o radar do TCE/MT Foto: Nativa News Respeitando a vida e os princípios da transparência, Nova Monte Verde é destaque na região como o município que menos recebeu recursos e que mais investiu em saúde pública, nas ações de prevenção e combate ao novo coronavírus.

O levantamento foi apontado pelo Radar Covid-19 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). O painel de análise e monitoramento detalha todas as receitas e despesas de cada município referente à pandemia.

Nova Monte Verde aparece no topo da lista quando o assunto é investimento com ações de combate ao novo coronavírus. O município arrecadou R$ 2.256.732,19, empenhou R$ 1.855.286,50, liquidou R$ 1.675.493,76 e pagou R$ 1.541.937,63. Pelo Radar, Alta Floresta é o município que menos gastou ou investiu em ações de combate ao novo coronavírus. O município arrecadou R$ 4.538.917,80 nos meses de março, abril, maio e junho e empenhou R$ 174.642,43, tendo liquidado R$ 148.120,65 e pago R$ 41.468,81. Desse valor 81,6% foi gasto na saúde e 18,4% na assistência social. Já o município de Carlinda recebeu R$ 2.862.613,30, empenhou R$ 486.471,85 e liquidou e pagou R$ 387.134,54. Paranaíta arrecadou R$ 1.073.605,35 e pagou R$ 778.416,63 dos R$ 828.427,70 mil empenhados.

Voltar + Destaques