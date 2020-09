Destaques 15/09/2020 17:35 Começa nesta 4ª pesquisa para identificar população que já contraiu Covid em Alta Floresta, Sinop e mais 8 municípios Foto: Reprodução A pesquisa da secretaria Estadual de Saúde para identificar população que já contraiu Coronavírus começa nesta quarta-feira em Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Barra do Garças, Tangará da Serra, Rondonópolis, Água Boa, Juína e Alta Floresta e segue até o dia 23. A metodologia utilizada será a estratégia quantitativa e transversal e para a realização dos exames serão coletadas amostras sanguíneas. Os municípios selecionados terão amostras coletadas de 250 a 700 pessoas, de acordo com o número populacional. O setor censitário testado será sorteado, bem como a casa e o morador do domicílio. O trabalho é coordenado pela equipe técnica da secretaria, da Universidade do Estado de Mato Grosso e da Universidade Federal de Mato Grosso, e conta com o apoio dos Escritórios Regionais e secretarias municipais de Saúde dos municípios envolvidos no estudo. A metodologia utilizada será a estratégia quantitativa e transversal e a realização se dará por meio de teste de sangue. Nos municípios de Várzea Grande e Tangará da Serra o teste piloto foi feito no dia 11 deste mês e serviu para avaliar amostra e adequações para o início da coleta de dados. Redação Só Notícias

