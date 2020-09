Destaques 15/09/2020 17:50 Irmãs são presas por planejarem a morte do pai e da amante dele em MT Viatura da PM em MT — Foto: Polícia Militar/MT A Polícia Militar prendeu duas irmãs, de 43 e 32 anos, suspeitas de planejarem o assassinato do pai, na noite de segunda- feira (14), no Conjunto São José, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. As suspeitas se desentenderam após um delas ameaçar pagar alguém para matar o próprio pai. Por volta das 23h30, uma equipe da PM foi acionada por uma das suseitas, que alegou que havia sido agredida pela irmã que estava na casa da família. Os policiais foram até o local e a suspeita relatou que se desentendeu e as duas foram às vias de fato porque a irmã teria ido ao banco sacar R$ 2 mil para pagar uma pessoa para matar seu próprio pai e a amante dele. Foi verificado que as suspeitas apresentavam lesões nos dedos e ferimentos na região da cabeça ocasionadas durante a briga. Com uma das irmãs, a PM encontrou a quantia de R$ 1,7 mil. Diante da situação, os policiais conduziram as duas mulheres para a delegacia por crime de vias de fato. O caso foi repassado à Polícia Judiciária Civil. Fonte: G1MT

