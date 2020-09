Destaques 16/09/2020 19:20 Assessoria de Imprensa Convenção confirma candidatura do delegado Vinicius Nazário à prefeitura de Alta Floresta Foto: Divulgação Na noite desta terça-feira (15), o partido Podemos realizou a convenção partidária, com filiados do partido na sede do Projeto Cuida Bem de Mim. Com a retirada oficial da pré-candidatura de Doglas Arisi, o grupo decidiu por unanimidade o nome do delegado Vinícius de Assis Nazário para disputar a majoritária. Além disso, a sigla também confirmou os nomes e pré-candidaturas ao Legislativo.

Durante a convenção, o Podemos anunciou a coligação com o Partido Social Liberal (PSL) e com o Republicano, que traz o compromisso com o pré-candidato a vice-prefeito ao lado do delegado, o empresário Roberto Revelino. Ao todo, são 40 candidatos nas duas siglas. Destes, 12 são mulheres e 28 homens.

