Escola Militar DOM PEDRO II do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta é destaque no IDEB

A Escola Estadual do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, localizada em Alta Floresta é destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e fica em 1º lugar na classificação em Alta Floresta, 3º lugar entre as escolas estaduais e em 4° lugar entre todas as escolas pública do Estado de Mato Grosso. O resultado foi publicado pelo Ministério da Educação no site do INEP.

A escola Militar do Corpo de Bombeiros atingiu a nota de 6,8 com a participação do 9º ano que corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental, ficando bem acima da média estadual que fora de 4,5 das escolas públicas avaliadas no estado.



O sucesso da escola é devido a sinergia, participação e integração de professores, pais, alunos e coordenação pedagógica, que aliados a disciplina militar, contribui para uma educação sólida, responsável e comprometida com o desempenho acadêmico, sendo atributos como hierarquia, civismo, respeito, companheirismo e compromisso são associados ao modelo utilizado no ambiente escolar.

A presença frequente e assídua dos pais no cotidiano escolar, a capacidade técnica dos professores, com especialização e

mestrado, a participação e vibração dos alunos coloca a escola em outro patamar, diz o Major BM Evandro Dias de Souza – Diretor da Escola Dom Pedro II.



Hoje Alta Floresta é privilegiada por ter a Escola Militar Dom Pedro II e conta com o indelével apoio do Comando do Corpo de Bombeiros Militar, através da Diretoria Operacional e Diretoria de Ensino que valoriza nosso trabalho e permite com que possamos contar com militares extremamente capacitados,



comprometidos e que desempenham um papel social fundamental na formação acadêmica dos alunos, sendo que esses serão os cidadãos que irão conduzir nosso país no futuro, diz o Ten Cel BM Ranie, Comandante Regional VII.



O destaque dos colégios militares é evidente e observado na classificação do IDEB, dos anos finais do ensino fundamental, das dez primeiras colocadas no ranking do IDEB, seis são colégios com administração militar. Isso reflete o quanto a disciplina é importante na formação do aluno.



A Escola Militar Dom Pedro II em Alta Floresta, iniciou suas atividades em agosto de 2018 e hoje atende aproximadamente 276 alunos do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Mesmo com dificuldades inerentes ao ensino no Brasil e com essa pandemia, no qual as aulas presenciais estão suspensas, a escola tem buscado inserir os alunos no aprendizado remoto.

Outrossim tem sido um desafio, bem como a busca pela melhoria das atividades com parcerias, projetos e apoio para alavancar ainda mais a educação pública no município, com destaque para uma nova escola que já está sendo finalizada, e fora prometida ser o novo espaço para a escola militar.



O Corpo de Bombeiros Militar, através do Comando Regional VII, ainda conta com projetos sociais como Bombeiros do Futuro, que no último ano de 2019, fora lançado no município de Guarantã do Norte, com os alunos do Colégio Municipal Estrelinha do Norte, que também teve destaque no IDEB, sendo a 1º Colocada no município de Guarantã do Norte.



Isso só ratifica o quanto a presença do Corpo de Bombeiros Militar na educação, em projetos sociais e atividades extracurriculares pode contribuir para uma formação de excelência e servir de exemplo para as crianças e adolescente.