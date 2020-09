Destaques 17/09/2020 09:51 Redação I Nativa News Prefeita de Nova Monte Verde Beatriz Sueck Lemes oficializa desistência da reeleição Foto: Divulgação Nesta manhã de quinta-feira (17) a prefeita de Nova Monte Verde, Beatriz de Fátima Sueck Lemes publicou um vídeo em sua fanpage no Facebook, anunciando que não estará concorrendo à reeleição neste pleito 2020.

A corrida eleitoral teve início no município, com alguns nomes apontados, um dos mais apontados era o da atual prefeita, que nesta manhã anunciou que não concorrerá à reeleição atendendo desejo de familiares.

No vídeo a prefeita agradece todos que manifestaram apoio a sua candidatura, mas informa que atendendo pedido dos filhos, da minha mãe e do meu pai, “que acham que é o momento de eu cuidar um pouco de mim”, diz Lemes em um trecho do vídeo frisando que precisa realizar um tratamento de saúde.

A prefeita ainda confirma que a sigla partidária, MDB, está concorrendo na majoritária como apoio a outro partido (Progressista) e destaca que os trabalhos iniciados terão continuidade. “Até o dia 31 de dezembro, eu me comprometo com cada cidadão, que eu estarei aqui trabalhando, dando continuidade nos nossos projetos”.

O atual cenário em Nova Monte Verde trás três pré-candidatos após as convenções para homologação, sendo o empresário Edmilson Marino (Progressista), o atual vereador Neno (...) e a atual vereadora Eliana Lauvers (PSD).

