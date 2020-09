Destaques 18/09/2020 06:04 Alta Floresta: Mãe agradece a policiais por prender filho e amigo por tráfico de droga Foto: Divulgação Dois jovens foram detidos por tráfico de drogas na noite de ontem (17) no bairro Mirante do Lago em Alta Floresta. Em posse da dupla foram apreendidas sete porções de substância entorpecente. Ao notar a abordagem policial, a mãe de um dos jovens detidos agradeceu a presença se dizendo preocupada com a situação.

Conforme registro da Polícia Militar, o grupamento de Força Tática realizava rondas rotineiras pelo bairro quando notou a movimentação suspeita, a dupla estava ao lado de um veículo Fiesta, saindo apressadamente para o interior do quintal. O morador da residência adentrou ela e saiu posteriormente, a dupla permaneceu no quintal, momento em que houve a abordagem.

A mãe do jovem expressou alívio ao perceber a presença da guarnição, se dizendo preocupada do filho estar envolvido com o tráfico, pois estava ocorrendo um movimento diário em sua residência. Com autorização da mãe, a guarnição fez buscas na residência, uma porção de substância análoga à maconha foi encontrada dentro do pacote de ração do cachorro, na cozinha.

Outras seis porções foram localizadas escondidas em um ventilador. O jovem confirmou que o rapaz que lhe fazia companhia é seu fornecedor. Diante os fatos a dupla foi detida, junto com o produto entorpecente e o veículo, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

