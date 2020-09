Sefaz alerta para ação golpista usando Nota MT

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) alerta consumidores e sociedade em geral sobre a ocorrência de um golpe de estelionato em nome do Programa Nota MT. O Fisco recebeu novas denúncias de que golpistas se passam por servidores do órgão solicitando dados pessoais e até mesmo transferências em dinheiro.

Aproveitando a popularidade do Nota MT, os estelionatários entram em contato com diversas abordagens. De acordo com as denúncias, há casos em que é informado o valor de uma premiação falsa e em outras situações eles pedem que a pessoa se dirija a uma instituição bancária para receber novas orientações. Há ainda situações em que foi cobrado valores referentes a débitos tributários inexistentes.

O contato são realizados por meio de SMS, whatsapp e ligações. Conforme os relatos, os números são do DDD 65 e também de outros estados. Ao receber qualquer tipo de abordagem semelhante a essas, o consumidor deve se atentar e, por segurança, não fornecer informações ou fazer o que for solicitado.

“O Nota MT e a Sefaz não encaminham mensagens por SMS ou whatsapp. Não abram esse tipo de mensagem porque isso é fraude, eles estão querendo roubar os seus dados e, por favor, fiquem atentos para não caírem no golpe”, disse o secretário de Fazenda, Rogério Gallo. O alerta foi feito durante a transmissão ao vivo do último sorteio do Programa Nota MT, realizado na segunda-feira (14).

Na ocasião Gallo explicou, ainda, que existem dois canais oficiais de comunicação utilizados pelo Nota MT: a área restrita do usuário no site ou aplicativo e o endereço de e-mail informado pelo cidadão no momento da inscrição no Programa.

Em alguns situações, quando há necessidade, a equipe gestora do Programa Nota MT entra em contato por telefone com os sorteados, mas sempre com a devida identificação dos servidores fazendários. As ligações são realizadas para orientar o cidadão que possui alguma irregularidade que impede o recebimento do prêmio.

A Sefaz destaca que todas as denúncias recebidas de golpes utilizando o nome da instituição e do Nota MT são encaminhadas para a Delegacia Fazendária (Defaz), para as devidas providências. Além de denunciar, por meio da Ouvidoria e do atendimento online do Nota MT, o consumidor que se sentir ameaçado ou for vítima pode se dirigir à Polícia Civil para registrar Boletim de Ocorrência.

Como saber se foi sorteado?

Para saber se foi um dos ganhadores do Nota MT, o consumidor pode acessar o site ou aplicativo com o login e a senha de uso pessoal. Na opção sorteios é possível acompanhar as datas dos concursos e ainda fazer o download da lista dos ganhadores e dos bilhetes premiados. É nessa página, também, que é informado se a pessoa foi contemplada ou não em um dos sorteios.

O pagamento dos prêmios é realizado mediante depósito em conta corrente ou conta poupança de mesma titularidade do premiado, desde que não possua nenhuma irregularidade fiscal. O preenchimento dos dados bancários deve ser efetuado pelo próprio usuário na área restrita do site Nota MT ou aplicativo, no menu “Meus Dados” e opção “Dados Bancários”.

A Sefaz destaca que, nos casos em que houver débitos que impeçam o recebimentos da premiação, os valores devem ser pagos somente por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAR). O documento é gerado pela pasta fazendária e pode ser emitido direto no site www.sefaz.mt.gov.br.

Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato com a equipe gestora do Nota MT pelo site ou app, na opção “envie uma mensagem”.