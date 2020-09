Destaques 21/09/2020 11:00 Maricelle Lima Vieira | PMMT Alta Floresta: Morador aciona a PM ao encontrar droga durante escavação para construir piscina em casa Foto: Divulgação Policiais militares do 8º BPM de Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá) foram acionados neste domingo (20.09) por um morador que tinha encontrado droga em seu quintal, no bairro Boa Nova I. O senhor disse que estava junto com funcionários escavando o quintal da sua casa para construção de uma piscina, quando encontrou uma lata de óleo de caminhão enterrada e dentro dele uma embalagem vedada com fita adesiva. Diante do fato, ele acionou os policiais. A lata foi aberta e pesada. Os policiais encontraram 1,4 kg de maconha dentro do recepiente. O entorpecente foi encaminhado à delegacia.

