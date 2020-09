Destaques 22/09/2020 05:38 Jornal MT Norte Alta Floresta: Elói Almeida deixa secretária de Infraestrutura Foto: Jornal MT Norte O secretário de Obras da prefeitura de Alta Elói Luiz de Almeida, após permanecer no cargo por mais de 5 anos, na manhã de ontem segunda-feira, 21, anunciou que está deixando o cargo. Ele se reuniu com os funcionários da Pasta no pátio da secretaria para dizer que era o seu último dia como secretário. Conforme disse aos funcionários, o motivo de sua saída é para não criar problemas para o prefeito, na esfera política, pelo fato de não estar apoiando o candidato da administração Municipal, Robson Silva, apoiado por Asiel Bezerra e Romoaldo Júnior, que é o cacique do MDB no município. Na oportunidade, Elói agradeceu aos funcionários pelo apoio que sempre teve para realizara as ações, pelo trabalho efetuado durante este período e pelos resultados alcançados. “Vocês fazem parte da minha família. Não tenho vergonha de dizer que tenho uma equipe de ouro na secretaria de Obras. Os resultados que consegui foi com a ajuda de cada um de vocês, porque ninguém faz nada sozinho. Se fiz alguma coisa boa, não fiz sozinho, vocês me ajudaram”, disse. Ele também pediu para que os servidores continuem se dedicando e ajudando a pessoa que será indicada para administrar a secretaria de Obras.

