Destaques 22/09/2020 06:45 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Marido enfurecido briga com mulher e toca fogo na casa Foto: TV Nativa - Rede Record Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Alta Floresta foram acionados na madrugada de domingo para uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Boa Esperança. O fogo que tomava conta da casa alugada, foi ateado segundo informações, por um homem depois dele brigar com a esposa e ficar enfurecido.

De acordo com o que foi registrado, os dois teriam saído no sábado para curtir a noite em Alta Floresta. Uma discussão no entanto aconteceu quando já era madrugada. Eles estavam em uma tabacaria quando a esposa teria falado que já era hora de ir embora, mas como resposta, ouviu o marido dizer que, se ela quisesse, poderia ir a pé. Foi essa a decisão que a mulher tomou. O fato é que o acusado foi também para casa, chegou antes e em retaliação, arrumou suas coisas, colocou no carro e depois segundo a PM, ligou para a esposa avisando que estaria tocando fogo nos pertences dela.

Antes mesmo da mulher chegar em casa a vizinhança notou a fumaça e chamas na casa. O fogo por pouco não se alastrou para uma residência vizinha, mas consumiu muitos objetos dentro da casa, destruiu totalmente o forro e outras parte do imóvel. “Parece que ele tocou fogo logo no sofá, mas depois foi pegando na casa. O dono estava vendo o preço para recuperar e parece que vai ter que gastar uns R$ 40 mil”, comentou um vizinho preferindo não se identificar.

O caso registrado pela Polícia Militar está na Delegacia de Polícia Civil para investigação. O marido enfurecido depois de praticar o crime fugiu com o carro, mas depois abandonou o veículo.

