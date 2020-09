Destaques 24/09/2020 05:38 Educadores e estudantes de Escola Estadual de Alta Floresta participam de mutirão de purificação de córrego Dia Mundial da Limpeza, comemorado em 19 de setembro, não passou em branco na Escola Estadual 19 de Maio, localizada no município de Alta Floresta (a 803 quilômetros ao norte da Capital). Profissionais da educação da escola e alunos participaram de um mutirão de limpeza conhecido como “Ação pelas Nascentes”. O ato, que ocorreu no mundo todo, visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza dos espaços públicos nas cidades. O tema da campanha em 2020 no Brasil é “Cada um limpa o seu quadrado”. Além da diretora Elaine Vaz, participaram o professor José Alessandro, o vigia Rogério e dois estudantes estiveram no local – respeitando a segurança e cuidados com a prevenção da Covid-19, evitando aglomerações – e puderam participar da limpeza e recolhimento do lixo, ali depositado. “Foi de grande valia a iniciativa, um gesto pequeno, mas muito valioso e essas pequenas atitudes fazem grandes transformações, pois isto demonstra o cuidado que devemos ter com o meio ambiente que é também a nossa casa” assinala a gestora. Em Alta Floresta foram escolhidos sete locais onde estão as nascentes e margens de rios que estão sendo cuidados no município, por meio dos seus Padrinhos e Adotantes, que fazem voluntariamente parte do Programa Adote uma Nascente. O foco da campanha no município é “Ação Alta Floresta, pelas suas nascentes”. A gestora destaca que o foco do trabalho de limpeza foi a sensibilização da educação ambiental que visou conscientizar a sociedade para um problema maior como o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos. Além da limpeza e também promover a recuperação da vegetação nativa de áreas de preservação permanente (APPs). “É o caso desta nascente, onde limpar e cuidar da nascente adotada é responsabilidade nossa como adotante”, exemplifica. A ação, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta, teve a participação de membros da instituição Amigos da Paz e funcionários da empresa HBM Solaris, ligada ao meio-ambiente. A escola participa de um projeto desde o ano passado com a adoção de um nascente bem próxima a instituição. Através deste projeto os alunos participaram de oficinas de aprendizagem, na qual cada aluno pode entender a importância do equilíbrio ecológico bem como as suas consequências. “Fizemos também o plantio de aproximadamente 200 mudas de árvores nativas e frutíferas. Os estudantes que participaram desta formação receberam certificados do ‘Tree for Climate Justice’, (Embaixadores da Justiça Climática). A cerimônia ocorreu no dia a 30 de janeiro deste ano, quando a nascente foi adotada dentro do programa municipal Adote uma Nascente” salienta Elaine.

