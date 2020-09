Destaques Só Notícias 24/09/2020 05:41 Mega-Sena: Aposta de Alta Floresta acertar cinco de seis números sorteados e receberá R$ 27 mil (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Três apostas feitas em Mato Grosso foram contempladas, esta noite, nos sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal. Apostadores de Alta Floresta e Cuiabá ganharam na Mega-Sena, ao acertarem cinco de seis números sorteados. O sortudo de Alta Floresta receberá R$ 27 mil. Já a aposta feita na capital, por ter marcado um número a mais, ganhou R$ 54 mil. Outros 124 apostadores de diversas cidades brasileiras ganharam prêmios por cinco acertos. No entanto, o prêmio principal, para seis acertos, acumulou e será de R$ 50 milhões, no próximo sorteio. Um “bolão” com cinco cotas feito em Mirassol D’Oeste ainda foi contemplado no sorteio da Quina, realizado esta noite em São Paulo (SP). O prêmio por acertar quatro dos cinco números sorteados foi de R$ 8,9 mil. Assim como na Mega-Sena, o prêmio principal da Quina não teve ganhador. No próximo sorteio, quem acertar as cinco dezenas sorteadas levará R$ 6,6 milhões.

Voltar + Destaques