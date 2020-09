Destaques Arão Leite/Jornal da Cidad 24/09/2020 07:19 Sargento acusado de assédio em Peixoto de Azevedo fica recluso no Comando Regional da PM em Alta Floresta Foto: Noticia Exata Um policial militar do comando regional de Peixoto de Azevedo teve sua prisão preventiva decretada após ter sido preso em flagrante por assédio sexual a uma cozinheira de um batalhão da PM. O graduado não teve idade e nem nome revelados, mas sua conduta poderá lhe custar uma condenação e perda da farda. O crime ocorreu há poucos dias na cidade de Peixoto de Azevedo onde o comando regional é do coronel James. O oficial no entanto disse que não pode se pronunciar, considerando que é causa interessada, mas deixou claro que todas as medidas foram tomadas no sentido de apurar o caso. Já o acusado foi transferido para o comando regional de Alta Floresta onde se encontra recluso. “Está aqui, mas com horário para sair tomar sol, refeições e visitas”, comentou o tenente coronel Victor Prado ao explicar que a decisão de remoção do policial preso para o comando regional onde atua foi judicial. “Estamos aqui só atendendo uma ordem do juiz”, resumiu Victor Prado ao esclarecer que o sargento também teria pedido para ficar preso na unidade onde tem parentesco próximos. “A Legislação dá esse direito a ele. A gente aqui vai ficar atendendo as determinações judiciais e se for comprovado realmente a acusação, certamente vai para o presídio militar e poderá até ser excluído”, adiantou. Nota da Corregedoria A Corregedoria da Polícia Militar informa que o policial em questão teve a prisão preventiva decretada e encontra-se preso em Alta Floresta, à disposição da Justiça. A Corregedoria acompanha procedimento instaurado para apurar a conduta do policial.

